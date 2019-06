Benbennek neuer Trainer bei BFC Dynamo

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Christian Benbennek wird neuer Trainer beim Fußball-Regionalligisten BFC Dynamo. Wie die Berliner am Samstag mitteilten, erhält der 46-Jährige einen Vertrag für die kommenden beiden Spielzeiten. Benbennek arbeitete zuletzt bis Ende November 2018 beim Regionalligisten TSV Havelse und betreute zuvor von 2012 bis 2013 auch schon den damaligen Drittligisten SV Babelsberg. Benbennek wird Nachfolger von Matthias Maucksch, der nach seiner Vertragsauflösung künftig als Coach zum Ligarivalen Union Fürstenwalde zurückkehrt. Der BFC hatte in der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Nordost den zwölften Platz belegt