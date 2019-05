Aufstiegs-Fernduell euphorisiert Union-Fans: Fischer warnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die Spannung im Team ist greifbar, die Fans fiebern mit viel Euphorie dem Endspurt entgegen, der für den 1. FC Union in der Beletage des deutchen Fußballs enden soll. Die Eisernen wollen am Sonntag (13.30 Uhr) bei Darmstadt 98 den jüngsten Erfolg gegen den Hambuger SV als Stimulation nutzen. "Es bedarf von uns einer Top-Einstellung. Wir müssen versuchen, die Leistung vom Spiel gegen den HSV zu bestätigen", erklärte Trainer Urs Fischer vor dem Auswärtsspiels gegen einen wieder erstarkten Gegner.

Union geht als Tabellendritter der 2. Bundesliga hinter dem SC Paderborn in den drittletzten Spieltag. Mit dem Hamburger SV, der auf Position vier zurückgefallen ist, sind die Berliner punktgleich. Die Konkurrenz um den Erstliga-Austieg legt dieses Mal vor, was durchaus Einfluss auf das Union-Spiel haben könnte. "Aber nicht auf die Spielweise, sondern auf den mentalen Bereich. Das gilt es, im Griff zu haben, egal wie die anderen Spiele laufen werden", betonte Fischer am Freitag. "Wir müssen unsere Spiele erfolgreich gestalten. Dann können die Resultate der anderen Begegnungen helfen."

Der Schweizer warnte allerdings vor den wiedererstarkten Darmstädtern, die im Tabellen-Mittelfeld stehen: "Sie haben in Köln und Hamburg gewonnen und zu Hause Kiel geschlagen. Dass sie gerettet sind, kann auch weiter befreiend wirken." Von daher bedürfe es einer Top-Einstellung seiner Elf.

Die Verteidiger Christopher Trimmel und Florian Hübner nähern sich der Spielfitness. Trimmel kurierte zu Wochenbeginn eine Erkältung aus. Hübner hatte in den Partien bei Greuther Fürth (1:1) und gegen Hamburg wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt. Über ihren Einsatz wird nach dem Abschlusstraining am Samstag entschieden. Noch eine Partie rotgesperrt ist Defensivmann Nicolai Rapp.

Die Aufstiegseuphorie hat inzwischen die Fans erfasst. In Darmstadt können wegen der Bauaktivitäten im Merck-Stadion am Böllenfalltor nur 1600 Union-Anhänger dabei sein. Für das letzte Auswärtsspiel der Hauptstädter am 19. Mai beim VfL Bochum wurden in Berlin schon 5000 Eintrittskarten verkauft. Bochum hatte noch einmal zusätzlich 1700 Tickets zur Verfügung gestellt. Auch die sind seit Freitag weg.