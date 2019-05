Aufsteiger 1. FC Union Berlin feiert auf der Spree

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Der Feier-Marathon des 1. FC Union Berlin nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hat auf der Spree seine Fortsetzung gefunden. Nach einem Empfang bei Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) startete die Mannschaft am Mittwochnachmittag um kurz nach 16.00 Uhr auf dem Schiff Viktoria zu einer rund zweistündigen Bootsfahrt von Friedrichshain in den Heimatbezirk nach Köpenick. Begleitet wurden sie von einem deutlich größeren Schiff mit etwa 100 Fans.

In Köpenick wurden die Spieler später auf dem Rathausbalkon erwartet. Am Abend stand nach einer Fahrt mit einem offenen Bus zum Stadion An der Alten Försterei die zweite große Aufstiegsparty mit den eigenen Fans nach Montagabend auf dem Programm.