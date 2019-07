1:1 gegen Wolfsburg: Union Berlin für Bundesliga gerüstet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Anif (dpa) – Der 1. FC Union Berlin zeigt sich drei Wochen vor dem Saisonstart gut gerüstet für seine Premiere in der Fußball-Bundesliga. Der Aufsteiger kam am Samstag in einem Testspiel über vier Mal 30 Minuten gegen den Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg zu einem 1:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0). Bei drückend heißen Temperaturen in Anif bei Salzburg hatte Sebastian Andersson die Köpenicker bereits nach zwei Minuten in Führung gebracht. Wolfsburgs Neuzugang Joao Victor markierte in der 78. Minute den Ausgleich.

Bei den Berlinern gab Neven Subotic sein Debüt. Auch die Neuzugänge Christian Gentner und Robert Andrich standen zu Beginn des ersten Viertels auf dem Platz. Und Union erwischte einen Start nach Maß. Bereits nach zwei Minuten brauchte Andersson einen Freistoß von Christopher Trimmel nur noch über die Linie zu drücken.

In der – trotz der hohen Temperaturen – munteren Partie kamen beide Mannschaften zu guten Chancen, die aber ungenutzt blieben. Wolfsburg erkämpfte sich im Laufe der Partie ein spielerisches Übergewicht, ohne daraus Kapital zu schlagen. Union kam dagegen selten vor das Wolfsburger Tor.

Nach den zweiten 30 Minuten nahm Unions Trainer Urs Fischer einen kompletten Wechsel vor, auch Wolfsburgs Coach Oliver Glasner schickte eine fast komplett neue Mannschaft auf das Spielfeld. Dank der neuen Kräfte erhielt das Spiel auch neuen Schwung, den aber Wolfsburg besser nutzte. Nach einem Fehlpass der Berliner schnappte sich Yunus Malli den Ball und passte schnell zu Joao Victor, der Moritz Nicolas im Tor der Unioner keine Chance ließ. Wolfsburg drängte im letzten Viertel noch ein wenig mehr als Union auf das zweite Tor, doch ein Siegtreffer fiel nicht mehr.

Unions Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt in der ersten DFB-Pokalrunde beim Regionalligisten Germania Halberstadt am 11. August findet am 3. August im Heimspiel gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo statt. Für Wolfsburg bedeutete die Partie gegen Union bereits die Generalprobe für das Pokalspiel am 12. August beim Halleschen FC.