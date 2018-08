1. FC Nürnberg mutig nach Berlin: Neuzugang Kubo eine Option

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa) - Rekordaufsteiger 1. FC Nürnberg geht sein erstes Spiel nach vier Jahren in der Fußball-Bundesliga mit Euphorie und auch Zuversicht an. Trainer Michael Köllner will mit den Franken am Samstag (15.30 Uhr) in Berlin gegen Hertha BSC punkten. "Wir sind gut vorbereitet, es kann losgehen", sagte er am Donnerstag. "Wenn wir unsere Dinge gut erledigen und unser felsenfestes Selbstvertrauen auf den Platz bringen, ist es schwer, uns zu besiegen."

Sein Bundesliga-Debüt könnte im Olympiastadion auf Anhieb der erst vor wenigen Tagen vom "Club" verpflichtete japanische Nationalspieler Yuya Kubo feiern. Der Leihspieler von KAA Gent in Belgien soll die Nürnberger Offensive verstärken. Die ersten Tage und ersten Trainingseinheiten mit seinem neuen Team seien "super" gewesen, sagte der 24-Jährige. Er wolle mit Toren zum Erfolg seines Teams beitragen.

Eng wird es laut Köllner mit einem Einsatz von Außenverteidiger Enrico Valentini wegen einer Sehnenzerrung im Oberschenkel. In der Abwehr fällt zudem weiterhin der wichtige Brasilianer Ewerton aus.