Vermummte Hooligans Zug in Barleben: Drei Verletzte

Barleben/Pirna (dpa) - Vermummte Hooligans haben am frühen Samstagabend in Barleben bei Magdeburg einen Zug überfallen und beschädigt. Unter anderen besprühten sie den Zug mit Graffiti. "Die Motive lassen Rückschlüsse darauf zu, dass es sich um Anhänger des 1. FC Magdeburg handelt", sagte ein Polizeisprecher. Zuvor war in einem Online-Forum über den Fall berichtet worden.

Die Gruppe habe sich auf dem Bahnsteig aufgehalten und den Zug nach dessen Ankunft am Haltepunkt Barleber See zunächst mit Reifen im Gleisbett an der Weiterfahrt gehindert, teilte die Bundespolizeidirektion Pirna am Sonntag mit. Dann seien die Angreifer in den Zug gestürmt, hätten die Notbremse gezogen und Reizgas versprüht. Drei Menschen seien verletzt worden, sagte der Sprecher.

Anschließend verriegelten sie den Zug von außen und besprühten ihn mit Graffiti. Die im Zug eingesperrten Fahrgäste und Sicherheitsbediensteten hätten Handyaufnahmen von dem Blitzüberfall angefertigt. Vier der Angreifer konnten daraufhin festgenommen werden, hieß es. Warum gerade dieser Zug ins Visier der Hooligans geraten war, war zunächst unklar.