1. FC Magdeburg schlägt Rot-Weiß Erfurt im Test 3:1

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Barleben (dpa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat am Dienstag ein Testspiel gegen Regionalligist Rot-Weiß Erfurt souverän gewonnen. Am Ende hieß es in Barleben bei Magdeburg vor 807 Zuschauern 3:1 (3:0). FCM-Trainer Jens Härtel brachte in der ersten Hälfte Neuzugang Romain Brégerie von Beginn an zum Einsatz.

Magdeburg ging durch einen Elfmeter von Mergim Berisha früh in Führung (3.) und erhöhte postwenden durch Manfred Osei Kwadwo (4.). Felix Lohkemper baute die Führung noch vor der Pause auf 3:0 aus. Nach der Pause verflachte die Partie, aber Erfurt konnte durch einen Foulelfmeter von Rico Gladrow verkürzen (76.). Den Schlusspunkt setzte erneut Lohkemper, aber dessen Tor zum vermeintlichen 4:1 zählte wegen Abseitsstellung nicht. Beide Trainer nutzten den Test, um einer Vielzahl von Akteuren eine Einsatzmöglichkeit zu geben.