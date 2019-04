Barça-Präsident über ter Stegen: "Beste Torwart der Welt"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Barcelona (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationalkeeper Marc-André ter Stegen ist nach Ansicht des Präsidenten seines Clubs FC Barcelona "der beste Torwart der Welt". Josep Maria Bartomeu sagte in der digitalen Ausgabe der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstag): "Seine Persönlichkeit, seine Wesensart ist außergewöhnlich. Wir schätzen ihn als Menschen sehr." Ter Stegen lebe mitten in der Stadt, es gebe sogar Fotos von ihm, wie er in der U-Bahn fahre. "Das kommt gut an." Es gebe Spieler, die zu Boden gehen, wenn sie einen Fehler begehen. "Marc nicht. Er wächst an seinen Fehlern", meinte Bartomeu.

Der 26-jährige ter Stegen kam 2014 von Borussia Mönchengladbach nach Barcelona und ist beim spanischen Meister mittlerweile die unumstrittene Nummer 1. Am Dienstag war er mit seinem Team nach einem 3:0 im Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester United erstmals seit 2015 wieder in das Halbfinale der Champions League eingezogen. Vor vier Jahren hatte ter Stegen mit dem FC Barcelona die Trophäe gewonnen.