Holstein Kiel verliert im Trainingslager gegen Grosny

Bad Tatzmannsdorf/Österreich (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sein erstes Testspiel im österreichischen Trainingslager verloren. Dem russischen Erstligisten Achmat Grosny unterlag die Mannschaft von Trainer André Schubert am Dienstag in Bad Tatzmannsdorf mit 0:1 (0:1). Das Siegtor für die Russen erzielte Bernard Berisha in der 61. Minute.

Holstein-Stürmer Emmanuel Iyoha musste den Test auslassen. Der 21 Jahre alte Leihspieler von Fortuna Düsseldorf hatte sich im Vormittagstraining eine Verletzung am Zeh zugezogen.

Am Samstag bestreiten die Schleswig-Holsteiner ein weiteres Testspiel. Gegner ist der österreichische Bundesligist SV Mattersburg. Am Tag darauf treten die Kieler die Heimreise an.