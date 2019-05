Direkt aus dem dpa-Newskanal

Merxleben - Die Fußballerinnen des USV Jena II haben am Mittwoch im Endspiel um den Thüringer Landespokal den FFV Erfurt entthront. Die in der Regionalliga spielende "Reserve" des Zweitbundesligisten besiegte in Merxleben den derzeitigen Tabellenzweiten der Thüringer Verbandsliga und Vorjahres-Pokalgewinner in einer Partie auf Augenhöhe durch einen Treffer kurz nach Beginn der 2. Halbzeit mit 1:0 (0:0).