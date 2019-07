VfB Stuttgart gewinnt Testspiel bei der TSG Backnang

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Backnang (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart hat ein Testspiel beim Oberliga-Absteiger TSG Backnang locker gewonnen. Der Fußball-Zweitligist setzte sich am Freitagabend im Rahmen des 100-jährigen Vereinsgeburtstages der TSG mit 3:0 (1:0) in Backnang durch. Santiago Ascacibar (16. Minute), Nicolas Gonzalez (57.) und der erst am Freitagnachmittag verpflichtete Verteidiger Maxime Awoudja (76.) erzielten vor den Augen des gebürtigen Backnangers und ehemaligen RB-Leipzig-Trainers Ralf Rangnick die Tore für den VfB.

Am Samstag werden die Stuttgarter bereits das nächste Testspiel in der Schweiz gegen den FC Zürich bestreiten und anschließend ihr zweites Trainingslager in St. Gallen beziehen.