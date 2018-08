Weitere drei bayerische Vereine im DFB-Pokal gefordert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa/lby) - In der ersten Runde des DFB-Pokals sind die nächsten drei bayerischen Vereine gefordert. Der FC Augsburg will heute beim viertklassigen TSV Steinbach unbedingt einen erneuten Erstrunden-K.o. vermeiden. In der vergangenen Saison schied die Bundesliga-Mannschaft von Trainer Manuel Baum beim damaligen Drittligisten 1. FC Magdeburg aus. Zweitligist SSV Jahn Regensburg will sich ebenfalls heute gegen den Oberligisten BSG Chemie Leipzig keine Blöße geben. "Mentalität ist gefragt, und die hat unsere Mannschaft", versicherte Trainer Achim Beierlorzer.

Am Abend (18.30 Uhr) kämpft dann noch der TSV 1860 München um den Einzug in die zweite Runde. Der Drittligist will zuhause gegen den Zweitligisten Holstein Kiel eine Überraschung schaffen.