FC Augsburg verpflichtet Steinberger als neuen U23-Trainer

Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg hat einen neuen Trainer für seine U23 gefunden. Wie der Verein am Montag mitteilte, wird Josef Steinberger die Mannschaft aus der Fußball-Regionalliga übernehmen. Der 46-Jährige war in der vergangenen Saison U19-Trainer bei der SpVgg Greuther Fürth und in seiner Laufbahn davor bereits in diversen Jugendteams beim TSV 1860 München und dem SSV Jahn Regensburg aktiv. In Augsburg übernimmt er den Job von Alexander Frankenberger, der als Cheftrainer Nachwuchs die U23 seit Mitte Oktober betreut hatte. Damals war Ex-Profi Dominik Reinhardt von dem Posten zurückgetreten.