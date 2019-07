FC Augsburg verpflichtet Mittelfeldspieler Carlos Gruezo

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg hat Mittelfeldspieler Carlos Gruezo verpflichtet. Der 24 Jahre alte Nationalspieler Ecuadors erhielt beim Fußball-Bundesligisten einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024, wie der FCA am Dienstag mitteilte. Gruezo, der mit der Auswahl Ecuadors an der Copa América in Brasilien teilnahm, kommt vom US-amerikanischen MLS-Club FC Dallas und ist der sechste Neuzugang bei den Augsburgern. Gruezo spielte bereits zwischen Januar 2014 und Dezember 2015 für den VfB Stuttgart und erzielte in 18 Bundesligaspielen ein Tor.

"Wir sind überzeugt, dass Carlos Gruezo mit seiner Spielweise sehr gut in unser Team passt. Er hat die Bundesliga in jungen Jahren bereits kennengelernt und sich nun in Amerika und der Nationalmannschaft weiterentwickelt", sagte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA.