FC Augsburg mit großen Personalsorgen: Pokal-Aus abgehakt

Augsburg (dpa/lby) - Der abstiegsbedrohte FC Augsburg hat vor dem Bundesligaspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen 1899 Hoffenheim erhebliche Personalprobleme. Jan Moravek, Felix Götze, Julian Schieber, Raphael Framberger und Fabian Giefer werden nach Auskunft von Trainer Manuel Baum definitiv fehlen. Die Einsätze von Rani Khedira, Dong-Won Ji, Jonathan Schmid, Ja-Cheol Koo und Sergio Cordova seien fraglich.

Das unglückliche Aus im DFB-Pokal-Viertelfinale erst in der Verlängerung gegen RB Leipzig am Dienstag belastet die Augsburger Baum zufolge nicht mehr. "Wir haben das echt abgehakt und wollen schauen, am Sonntag gegen Hoffenheim die Punkte hierzubehalten", sagte der Coach der Fuggerstädter am Freitag. Linksverteidiger Konstantinos Stafylidis betonte: "Wir müssen das Spiel auf jeden Fall gewinnen."