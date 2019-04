FC Augsburg holt Pauls vom FC Bayern als Kaderplaner

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg hat erwartungsgemäß Timon Pauls als Chefscout und Kaderplaner verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, kommt der erst 26-Jährige vom FC Bayern und tritt seinen neuen Posten an diesem Mittwoch an. Pauls war bei den Münchnern Chefscout im Nachwuchsbereich und erhält einen langfristigen Vertrag in Augsburg.

"Wir freuen uns, dass wir mit Timon Pauls einen absoluten Fachmann im Bereich Scouting und Kaderplanung für uns gewinnen konnten. Wir sind uns sicher, dass er mit seinem Netzwerk und seiner Expertise perfekt zu uns und unserer Philosophie, verstärkt auf eigene Nachwuchsspieler und junge Talente zu setzen, passt", äußerte Manager Stefan Reuter über Pauls, der die slowenische und australische Staatsbürgerschaft besitzt.

Nach der Trennung vom Technischen Direktor Stephan Schwarz Anfang April war der FCA auf der Suche nach Verstärkung im Management. "Es ist für mich eine große Chance, in einem super geführten und aufstrebenden Verein in der Bundesliga arbeiten zu können", sagte Pauls.