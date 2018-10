Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg will den Bundesligarivalen FSV Mainz 05 als Durchgangsstation im DFB-Pokal nutzen. "Ich habe schon das Gefühl, dass die Mannschaft richtig Bock hat, diese Saison im Pokal extrem weit zu kommen", sagte FCA-Trainer Manuel Baum vor dem Heimspiel in der 2. Runde am Dienstag (20.45 Uhr). "Die Mannschaft ist heiß, ich genauso." Der Bundesliga-Neunte aus Augsburg will wie zuletzt in der Saison 2015/16 ins Achtelfinale einziehen. Baum hat aber vor allem vor der Mainzer Deckung viel Respekt. "Sie haben eine sehr gute, stabile Defensive", sagte er über den FSV, der als 13. in neun Ligaspielen nur zehn Gegentore kassiert hat.