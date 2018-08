FC Augsburg gibt Talent Schwarzholz Profi-Vertrag bis 2022

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg hat einen weiteren Nachwuchsfußballer mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 18 Jahre alte Felix Schwarzholz aus dem Nachwuchsleistungszentrum hat am Dienstag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben, wie der Bundesligist mitteilte. Schwarzholz wird seit 2009 in Augsburg ausgebildet. Der Mittelfeldspieler hatte nahezu die komplette Saisonvorbereitung bei den Profis absolviert. "Er hat gezeigt, dass er den Sprung in die Bundesliga schaffen kann", äußerte Manager Stefan Reuter. Schwarzholz wandelt damit auf den Spuren von jungen FCA-Profis wie Raphael Framberger, Marco Richter oder Kevin Danso.