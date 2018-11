FC Augsburg erwartet schnelle Rückkehr von Finnbogason

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg rechnet mit einer raschen Rückkehr seines Topstürmers Alfred Finnbogason. Der 29-jährige Isländer fehlte am Samstag beim 1:3 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt wegen muskulärer Probleme im Adduktorenbereich. Diese Beschwerden hatte Finnbogason von der Nationalmannschaft mitgebracht.

"Ich gehe davon aus, dass er gegen Stuttgart wieder auf dem Platz steht. Die Verletzung ist jetzt nicht so schlimm", sagte Trainer Manuel Baum mit Blick auf das nächste Bundesligaspiel des FCA am Samstag beim VfB Stuttgart. "Ich glaube nicht, dass es zu schlimm ist", meinte auch Manager Stefan Reuter. Finnbogason hat in dieser Saison in sechs Bundesligapartien bereits sieben Treffer erzielt.