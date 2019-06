Ex-Profi Tobias Werner macht Trainee-Programm bei Augsburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa/lby) - Nach dem Ende seiner Fußballer-Karriere kehrt Tobias Werner als Mitarbeiter der Geschäftsstelle zum FC Augsburg zurück. Der 33-Jährige werde vom 1. Juli an ein Trainee-Programm in diversen Abteilungen des Bundesligisten absolvieren, etwa in der Organisation sowie in den Presse- und Marketingbüros, wie der Verein am Dienstag mitteilte. "Es ist großartig, dass ich wieder für den Verein meines Herzens arbeiten kann und der FCA mir die Chance gibt, berufliches Neuland zu betreten", wurde Werner zitiert.

Der in Gera geborene Sportler lief von 2008 bis 2016 für den FCA auf und bestritt dabei 208 Partien (38 Tore, 39 Vorlagen). Anschließend ging er zum VfB Stuttgart, wurde nach einem Jahr nach Nürnberg ausgeliehen und spielte zuletzt in der 2. Mannschaft des VfB.