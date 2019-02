Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa) - Manager Stefan Reuter vom FC Augsburg will sich nicht mit Abstiegsszenarien des Fußball-Bundesligisten befassen. "Wir haben immer gesagt, dass wir wissen, dass es uns einmal erwischen kann. Aber wir wollen nicht über das Thema 2. Liga sprechen, weil unser Ziel ganz klar der Klassenerhalt ist. Wir sind überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen", sagte Reuter in einem Interview der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag).

Auf Nachfrage bekräftigte der Weltmeister von 1990 einmal mehr sein großes Vertrauen in Trainer Manuel Baum, mit dem er notfalls auch in die 2. Liga gehen könnte. "Ich würde das im Fall der Fälle nicht ausschließen. Freiburg hat es vorgemacht, wie man gestärkt aus solch einer Situation hervorgehen kann. Aber nochmal ganz deutlich: Wir beschäftigen uns nicht mit der 2. Liga", sagte der Manager des Tabellen-15. "Das ist nicht fahrlässig, weil wir alle Kräfte bündeln, um in der Liga zu bleiben."

Am (heutigen) Freitagabend erwartet der FCA den FC Bayern München zum Heimspiel. Im Hinspiel hatten die Schwaben ein überraschendes 1:1 bejubelt.