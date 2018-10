Augsburger Nachwuchstorhüter Leneis bekommt Profivertrag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg stattet seinen 19 Jahre alten Ersatztorhüter Benjamin Leneis mit einem Profivertrag aus, der fünf Jahre bis zum 30. Juni 2023 läuft. Das teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Leneis ist der dritte Keeper des FCA hinter Andreas Luthe und Fabian Giefer. In dieser Saison stand er zweimal im Bundesliga-Kader von Trainer Manuel Baum. "Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm einen entwicklungsfähigen Torhüter an uns binden können, dem wir den Sprung in die Bundesliga auf Strecke zutrauen", sagte Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter.