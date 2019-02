ARD überträgt Pokal-Viertelfinale von Werder Bremen live

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Die ARD wird am 3. April das DFB-Pokal-Viertelfinalspiel zwischen Schalke 04 und Werder Bremen live übertragen. Dies geht aus der Ansetzung hervor, die der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag veröffentlichte. Anpfiff in der Veltins Arena ist am Mittwochabend um 20.45 Uhr. Zuvor spielt der FC Bayern München am 3. April um 18.30 Uhr gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim.

Am Dienstag, 2. April, hat sich der Sender für das Bundesliga-Duell FC Augsburg gegen RB Leipzig um 20.45 Uhr entschieden. Zuvor trifft der SC Paderborn in einem Zweitliga-Duell auf Absteiger Hamburger SV. Pay-TV-Sender Sky hat die Live-Rechte für alle Begegnungen.