Lok Leipzig und die BSG Chemie sind im Pokal-Viertelfinale

Auerbach/Leipzig (dpa/sn) - Fußball-Regionalligist 1. FC Lokomotive Leipzig und Oberligist BSG Chemie Leipzig stehen im Viertelfinale um den sächsischen Landespokal. Der Regionalligist setzte sich beim Liga-Kontrahenten VfB Auerbach vor 1420 Zuschauern mit 4:1 (1:0) durch. Kevin Schulze (11.) sorgte für die Pausenführung der Gäste. Nach dem Wechsel traf Matthias Steinborn dreimal für die Leipziger (63., 68., 90.+5), Thomas Stock hatte zwischenzeitlich auf 1:3 verkürzt (79.).

Pokalverteidiger BSG Chemie Leipzig mühte sich bei Fortuna Trebendorf (6. Liga) zu einem 6:3 (3:3, 2:2) nach Verlängerung. Sebastian Schönlebe (14./Foulelfmeter) und Kevin Adamowicz (23.) hatten den Außenseiter mit 2:0 in Führung gebracht, aber Marko Trogrlic (26./Handelfmeter) und Sascha Rode (37.) markierten noch vor der Pause den Ausgleich. Nach dem Wechsel erzielte Andrii Kuznietsov (70.) das 3:2 für das gastgebende Landesklasse-Team, ehe Daniel Heinze in der Nachspielzeit erneut für Chemie ausglich (90.+2). Nach der Roten Karte für den Trebendorfer Artur Spraski (90.+6/Tätlichkeit), nutzte Chemie in der Verlängerung die Überzahl und kam durch Kai Druschky (99.), Heinze (102./Foulelfmeter) und Branden Garret Stelmak (117.) zu weiteren Treffern.

Am 15. Dezember kommt es damit im Viertelfinale zum Leipziger Stadtduell.