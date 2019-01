Zulechner absolviert Probetraining bei Erzgebirge Aue

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa) – Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue testet Philipp Zulechner. Der österreichische Mittelstürmer ist seit Donnerstag bei den Auern zu Gast und wird am Freitag ein Probetraining bei den "Veilchen" absolvieren. Außerdem ist sein Einsatz im Testspiel gegen Regionalligist FSV Union Fürstenwalde vorgesehen. Der 28 Jahre alte Zulechner spielte unter anderem in der Bundesliga für den SC Freiburg und in Österreich für Sturm Graz sowie Austria Wien. Seit Sommer 2018 ist der Angreifer vereinslos.