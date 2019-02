Ingolstadt schlägt Aue 3:0 und verlässt 2.-Liga-Tabellenende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa) - Der FC Ingolstadt hat den letzten Platz der 2. Fußball-Bundesliga verlassen. In einem Duell zweier Abstiegskandidaten setzten sich die Schanzer am Sonntag mit 3:0 (1:0) beim FC Erzgebirge Aue durch. Sonny Kittel in der 14. Minute und Jonatan Kotzke (50.) erzielten die Treffer für die Mannschaft von Trainer Jens Keller, ehe Aues Malcolm Cacutalua (77.) ein Eigentor unterlief.

Den Ingolstädtern gelang der zweite Auswärtssieg nacheinander, dazwischen hatten sie eine 0:1-Heimniederlage gegen den Liga-Neuling 1. FC Magdeburg kassiert. Für Gastgeber Aue setzte sich dagegen eine schwarze Serie fort: In nun sieben Partien im Erzgebirgsstadion konnten die Sachsen gegen die Bayern nicht gewinnen.

In der Tabelle tauschte Ingolstadt mit dem MSV Duisburg die Plätze und liegt mit 16 Punkten auch gleichauf mit dem Tabellen-16. SV Sandhausen. Aue bleibt 13. mit sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang und die Abstiegsplätze.