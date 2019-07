Hertha BSC verliert Testspiel bei Erzgebirge Aue deutlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat in einem Testspiel beim FC Erzgebirge Aue eine derbe Niederlage einstecken müssen. Die Mannschaft von Trainer Ante Covic verlor am Mittwoch beim Zweitligisten deutlich mit 1:4 (0:3). Pascal Testroet (27.), Dimitrij Nazarov (41.), Hikmet Ciftci (45.) und Tom Baumgart (79.) erzielten vor 3332 Zuschauern die Tore für die Sachsen. Hertha-Stürmer Davie Selke gelang in der 74. Minute der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:3.

Aue-Trainer Daniel Meyer ließ sein Team im 4-3-3-System beginnen. "Wir wollen Offensivfußball anbieten und schauen, wie sich die Mannschaft dabei präsentiert", hatte Meyer unmittelbar vor dem Anpfiff gesagt. Der Zweitligist hatte in der Anfangsphase bereits mehr vom Spiel und kam durch Florian Krüger (7.), Nazarov (11.) und Fabian Kalig (26.) zu guten Chancen. Die Führung, die Testroet im Anschluss an einen Eckball von Ciftci per Kopf besorgte, hatten sich die engagierten Gastgeber verdient.

Die Berliner, die vom ehemaligen Auer Pascal Köpke als Kapitän angeführt wurden, blieben in der ersten Hälfte im Angriff völlig ohne Durchschlagskraft und waren in den Zweikämpfen nicht entschlossen genug. Nazarov, der aus 17 Metern sehenswert in den linken Winkel traf, und Ciftci mit einem Flachschuss konnten die Führung für die Erzgebirger bis zur Pause weiter ausbauen.

Covic wechselte seine Elf für den zweiten Durchgang komplett durch, am behäbigen Spiel der müde wirkenden Berliner änderte sich allerdings nur wenig.

Während die Auer am Samstag (16.00 Uhr/MDR) gegen den 1. FC Union Berlin ihre Generalprobe vor dem Saisonstart bestreiten, testet Hertha am Samstag (18.00 Uhr) beim VfL Bochum.