Heimspiel von Erzgebirge Aue gegen Hamburger SV ausverkauft

Aue (dpa/sn) - Das Heimspiel von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue gegen den Hamburger SV am 10. November ist bereits ausverkauft. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Knapp 16 000 Zuschauer werden gegen den HSV im Erzgebirgsstadion zu Gast sein. Zunächst aber ist die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim gefordert. Nach sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen wollen die "Veilchen" ihren Aufwärtstrend fortsetzen. "Uns erwartet eine unangenehm zu bespielende und gestandene Mannschaft. Heidenheim ist seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen, dementsprechend sind wir gewarnt", sagte Meyer. Nicolai Rapp und Calogero Rizzuto haben ihre Sperren abgesessen und stehen dem Trainer wieder zur Verfügung. Fehlen wird weiterhin Routinier Christian Tiffert aufgrund einer Knieverletzung.