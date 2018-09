FC Erzgebirge Aue will und braucht ersten Saisonsieg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue will und muss im Heimspiel heute gegen den FC St. Pauli den ersten Saisonsieg einfahren. Nachdem vor der Länderspielpause beim FC Ingolstadt mit 1:3 verloren wurde, befinden sich die Sachsen im Tabellenkeller. Trainer Daniel Meyer und das Umfeld des FC Erzgebirge sind aber auch angesichts der namhaften Gegner zum Saisonauftakt ruhig geblieben. "Die Situation ist nicht schön, aber wir sind deshalb nicht panisch. Wir sollten nicht in Hektik verfallen, wollen am Sonntag aber unbedingt den Heimsieg", betonte Meyer. Mit helfen soll dabei Martin Männel. Der Kapitän und Schlussmann der "Veilchen" fehlte in Ingolstadt aufgrund einer Wadenverletzung. Inzwischen ist Männel wieder fit und einsatzfähig.