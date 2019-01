FC Erzgebirge Aue leiht Hemmerich an Energie Cottbus aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue/Cottbus (dpa/bb) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue leiht bis zum Saisonende Luke Hemmerich aus. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, soll sich der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger bei Drittligist FC Energie Cottbus weiterentwickeln und Spielpraxis sammeln. "Luke ist ein sehr gut ausgebildeter und talentierter Spieler, der viel Tempo mitbringt und uns auf der Außenbahn mehr Möglichkeiten geben wird", erklärte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz in einer Mitteilung auf der Homepage der Cottbuser. Hemmerich, der in der laufenden Spielzeit nur zu zwei Kurzeinsätzen für die Auer kam, besitzt beim FC Erzgebirge noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.