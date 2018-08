FC Erzgebirge Aue gewinnt Test gegen Jena 1:0

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat am Dienstag ein Testspiel gegen den Drittligisten FC Carl Zeiss Jena gewonnen. Drei Tage nach dem Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Bundesligisten FSV Mainz 05 setzte sich die Elf von Trainer Daniel Meyer mit 1:0 (0:0) in Aue durch. Das Tor erzielte Maximilian Pronitschew in der 48. Minute. Auf beiden Seiten kamen vor allem Spieler aus der zweiten Reihe zum Einsatz. "Es war mehr Schatten als Licht zu sehen. So richtig konnte die Chance heute keiner nutzen", sagte Meyer.

Die in der Liga noch sieglosen Auer bereiten sich in dieser Woche auf ihr Auswärtsspiel am Samstag beim 1. FC Köln vor. Die Jenaer, die im DFB-Pokal am Sonntag mit 2:4 am 1. FC Union Berlin gescheitert waren, spielen am kommenden Montag zu Hause gegen den FSV Zwickau.