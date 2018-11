Erzgebirge Aue will negative Auswärtsbilanz aufpolieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa/sn) - Auswärtsfahrten waren für den FC Erzgebirge Aue zuletzt selten ein Grund zur Freude. Saisonübergreifend verloren die "Veilchen" sieben ihrer vergangenen neun Zweitliga-Partien auf fremdem Geläuf. Lediglich am 6. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gelang ein 2:1-Sieg beim krisengebeutelten MSV Duisburg. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) will die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer diese Statistik aufpolieren. Die Aufgabe beim 1. FC Heidenheim verspricht allerdings sehr anspruchsvoll zu werden. Wie schwer es ist, beim Team von der Ostalb zu punkten, bekamen die Auer in der Vergangenheit schon des Öfteren zu spüren. Viermal war der FC Erzgebirge in Heidenheim zu Gast, ein Auswärtssieg sprang für die Sachsen noch nie heraus. "Das waren stets sehr intensive und zweikampfbetonte Duelle mit dem FCH. Dort zu spielen, ist immer sehr unangenehm", sagte am Donnerstag Dennis Kempe. Der 32 Jahre alte Linksverteidiger sah in der vergangenen Saison bei der Auer 1:2-Niederlage in Heidenheim zudem die Gelb-Rote Karte. "Das ist für mich inzwischen abgehakt. Auch wenn der Platzverweis damals sehr unglücklich war und wir kurz danach den entscheidenden Gegentreffer kassiert haben." Gegen die auch in dieser Saison wieder offensivstarken Heidenheimer wollen die Erzgebirger am Sonntag über eine konzentrierte Defensivleistung zum Erfolg kommen. "Mit Marc Schnatterer, Robert Glatzel und Nikola Dovedan ragen drei Spieler bei Heidenheim heraus. Wir werden trotzdem versuchen, unser Spiel durchzuziehen und den Gegner über 90 Minuten zu kontrollieren. Das ist uns in den letzten Spielen gut gelungen", verweist Kempe auf die sieben Punkte, die Aue aus den vergangenen drei Partien gegen Holstein Kiel (2:1), Dynamo Dresden (1:1) und Arminia Bielefeld (1:0) holen und sich damit etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen konnte. Aktuell haben die Auer mit 14 Zählern fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Trainer Meyer beobachtete Heidenheim am Dienstag beim deutlichen 3:0-Erfolg im DFB-Pokal über Ligakonkurrent SV Sandhausen persönlich. "Das war eine beeindruckende Vorstellung der Heidenheimer, auch in der Klarheit. Dennoch haben wir ein, zwei Dinge gesehen, die uns hoffentlich die Möglichkeit geben, Lücken in der Abwehr zu finden. Die Grundaufgabe besteht aber zunächst darin, wieder stabil zu stehen", sagte Meyer, dem am Sonntag mit Nicolai Rapp und Calogero Rizzuto wieder zwei Stammkräfte zur Verfügung stehen. Beide Spieler fehlten zuletzt gegen Bielefeld gesperrt. Weiterhin fehlen wird Mittelfeldspieler Christian Tiffert aufgrund einer Knieverletzung.