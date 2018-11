Erzgebirge Aue will in Bochum Auswärtsfluch beenden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa/sn) - Nach zwei Niederlagen vor der Länderspielpause will Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue beim VfL Bochum wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. "Wir brauchen bis Weihnachten noch ein paar Punkte und wollen in Bochum damit anfangen", sagte Trainer Daniel Meyer vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Mit Martin Männel wird Aues Kapitän auf den Platz zurückkehren. Der Torhüter fehlte im Heimspiel gegen Hamburger SV wegen einer Knieverletzung. "Ich konnte die Länderspielpause nutzen, um wieder fit zu werden. Auch wenn der VfL ein richtig dicker Brocken ist, bin ich guter Dinge, dass wir aus Bochum drei Punkte mitnehmen können", so Männel. WIEDERSEHEN: Gleich fünf Auer trugen in der Vergangenheit das VfL-Trikot: Sören Bertram (Saison 2012/13), Christian Tiffert (2013/14), Malcolm Cacutalua (2014 bis 2016), Dominik Wydra (2016/17) und Luke Hemmerich (2017/18). Die besten Chancen auf einen Platz in der Startelf am Samstag hat Innenverteidiger Cacutalua. "Ich spiele sehr gern im Ruhrstadion. Mit 19 Jahren habe ich dort mein erstes Spiel in der 2. Liga machen dürfen. Ich habe viele schöne Erinnerungen an den VfL", sagte Cacutalua. AUSWÄRTSSCHWÄCHE: In Auswärtsspielen in der 2. Liga gab es für die Auer zuletzt nur wenig zu feiern. Saisonübergreifend gelang dem FCE in den letzten zehn Gastspielen nur ein Sieg: ein 2:1 beim MSV Duisburg am 6. Spieltag dieser Saison. Die bisher vier Auswärtspunkte werden nur durch den FC Ingolstadt unterboten (zwei Punkte), der allerdings ein Spiel weniger absolvierte. In fünf der letzten zehn Gastspiele gelang Aue zudem kein eigener Treffer, dafür gab es in den letzten elf Auswärtsspielen immer mindestens ein Gegentor. BILANZ: In den letzten sieben Partien mit dem VfL blieb Aue stets ohne Sieg (vier Niederlagen, drei Remis). Insgesamt standen sich beide Vereine in der 2. Liga schon 16 Mal gegenüber. Davon gewannen die Auer fünf Partien, der VfL ging in acht Duellen als Sieger vom Platz und drei Spiele endeten mit einem Unentschieden. PERSONAL: Während Aue-Trainer Meyer nur auf John-Patrick Strauß (Länderspielreise mit den Philippinen) verzichten muss, plagen VfL-Coach Robin Dutt Personalsorgen. Mit Timo Perthel, Maxim Leitsch, Thomas Eisfeld, Jannik Bandowski, Milos Pantovic, Baris Ekincier, Robbie Kruse und Sebastian Maier fallen gleich acht Spieler aus. TRAINERSTIMME Daniel Meyer (Erzgebirge Aue): "Auch wenn die Bochumer im Moment Verletzungsprobleme haben, gehört der VfL zu den besten Teams der Liga. Vor allem die spielerische Komponente und die Flexibilität bei Ballbesitz sind sehr beeindruckend. Da müssen wir das richtige Gegenmittel finden."