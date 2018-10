Erzgebirge Aue will gegen Bielefeld Aufwärtstrend fortsetzen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa/sn) - Nach dem guten Auftritt im Sachsenderby bei Dynamo Dresden wartet auf den FC Erzgebirge Aue bereits der nächste schwere Gegner in der 2. Fußball-Bundesliga. Gegen Arminia Bielefeld will das Team von Trainer Daniel Meyer am Samstag (13.00 Uhr/Sky) mit einem Heimsieg den Abstand auf die Abstiegszone weiter ausbauen. Während die Formkurve bei den "Veilchen" nach dem 2:1-Erfolg gegen Holstein Kiel und dem 1:1 in Dresden nach oben zeigt, reisen die Bielefelder mit drei Niederlagen in Serie ins Erzgebirge. "Aus meiner Sicht hat Arminia mehr eine Ergebnis- als eine Leistungskrise. Die Bielefelder betreiben viel Aufwand, laufen in jedem Spiel als Team fast 120 Kilometer und sind sehr zweikampfstark", beschriebt Meyer den Tabellennachbarn aus Ostwestfalen deshalb auch als "maximal unangenehmen Gegner." Mit Philipp Riese, Pascal Testroet und Malcolm Cacutalua gibt es am Samstag gleich für drei Auer Spieler ein Wiedersehen mit ihrem Ex-Verein. Dass das Trio in der Startelf stehen wird, gilt als wahrscheinlich. Testroet ist im Sturmzentrum genauso gesetzt wie Teamkollege Riese, der im zentralen Mittelfeld erneut den verletzten Christian Tiffert ersetzen soll. In Dresden konnte sich Riese zuletzt sogar als Torschütze auszeichnen. "Wenn wir an die Leistung aus dem Spiel bei Dynamo anknüpfen können, bin ich mir sicher, dass wir als Sieger vom Platz gehen werden. Sollte ich erneut treffen, wäre das natürlich toll, aber ich gehe erstmal nicht davon aus", sagte Riese mit dem Verweis auf seine defensive Position. Gegentore verhindern soll in erster Linie auch Cacutalua, der für den gesperrten Innenverteidiger Nicolai Rapp die erste Option ist. In Dresden wurde der 23-Jährige nach dem Platzverweis von Rapp eingewechselt und erfüllte seine Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit von Cheftrainer Meyer: "Malcolm hat das in einer schwierigen Situation sehr gut gemacht. Er konnte in der hitzigen Atmosphäre nach seiner Einwechslung sofort Spannung aufbauen und war immer auf der Höhe." Für Cacutalua wäre es der vierte Startelf-Einsatz in dieser Saison. "Ich möchte immer spielen, bin jederzeit bereit und bin die Trainingswoche auch so angegangen. Die Entscheidung, ob ich auflaufe, liegt letztendlich beim Trainer", unterstreicht der Abwehrspieler auch die Wichtigkeit der Partie: "Wenn man auf die Tabelle schaut, sieht man, wie eng es in der 2. Liga zugeht. Wir sind deshalb angehalten, weiter zu punkten."