Aue (dpa) - Der FC Erzgebirge Aue will am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) den nächsten Schritt zum Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga machen. Mit dem FC Ingolstadt empfangen die Sachsen den Tabellenletzten. "Auf dem Papier ist es eine undankbare Aufgabe. Von der Einzelqualität der Spieler sind die Ingolstädter besser als es das Tabellenbild im Moment hergibt", sagte Aue-Trainer Daniel Meyer am Freitag. Mit dem gelb-gesperrten Philipp Riese müssen die "Veilchen" einen wichtigen Eckpfeiler im zentralen Mittelfeld ersetzen. Als Optionen für die Position stehen die beiden Winter-Neuzugänge Ole Käuper und Louis Samson bereit. "Einer von beiden wird das Loch schließen. Wir werden trotzdem eine große Stabilität im Mittelfeld aufweisen", erklärte Meyer.