Erzgebirge Aue entbindet Co-Trainer Lenk von seinen Aufgaben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa/sn) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat Co-Trainer Robin Lenk von seinen Aufgaben entbunden und bis zum 30. Juni 2019 widerruflich freigestellt. Diese Entscheidung teilte der Verein am Mittwoch mit. Über die Hintergründe machten die Auer "aus vereinsinternen und rechtlichen Gründen" keine Angaben. Lenk hatte bereits in der vergangenen Woche bei den Ligaspielen gegen Köln und in Sandhausen gefehlt. Der Verein hatte die Abwesenheit des 34-Jährigen am Samstag mit einer Erkrankung begründet. Lenk war seit 2008 für den FC Erzgebirge aktiv. Zunächst als Spieler, anschließend als Scout, Nachwuchscoach und seit Juli 2015 als Co-Trainer des Profiteams. Sein Vertrag in Aue läuft noch bis zum 30. Juni 2020. Das Team um Cheftrainer Daniel Meyer wird bis auf weiteres von Carsten Müller, Leiter des Auer Nachwuchsleistungszentrums, unterstützt.