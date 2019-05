Erzgebirge Aue bis zum Saisonende ohne Kapitän Männel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa/sn) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue muss in den letzten beiden Punktspielen gegen die SpVgg Greuther Fürth und beim SV Darmstadt 98 auf Martin Männel verzichten. Der Kapitän und Torhüter der "Veilchen" hatte sich am Sonntag beim 3:1-Auswärtssieg in Regensburg verletzt. Die Diagnose am Montag ergab eine Prellung des rechten Wadenbeinkopfes. Teamarzt Torsten Seltmann traf die Entscheidung, dass Männel in dieser Saison nicht mehr eingesetzt werden kann. Der Schlussmann erhält physiotherapeutische Behandlungen. Für das Auer Tor stehen Robert Jendrusch, Daniel Haas oder Maximilian Schlosser bereit.