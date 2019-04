Dynamo Dresden gewinnt Sachsenderby und beendet Negativserie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa/sn) - Ausgerechnet im Sachsen-Derby beim FC Erzgebirge Aue hat Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden seinen ersten Erfolg 2019 gefeiert und nach sieben sieglosen Spielen in Serie für den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf gesorgt. Die Mannschaft von Trainer Cristian Fiel drehte dabei einen 0:1-Rückstand und gewann am Ende vor 14 550 Zuschauern mit 3:1 (0:1). Aues Winter-Neuzugang Philipp Zulechner hatte bei seinem Startelf-Debüt die Gastgeber in der 27. Minute zunächst in Führung gebracht. Lucas Röser (50.), Justin Löwe (81.) und Erich Berko (90. +1) sorgten mit ihren Treffern für große Erleichterung im Dynamo-Lager.

"Die zweite Halbzeit war Fußball, wie du ihn in einem Derby spielen musst. Darüber bin ich glücklich und zufrieden", sagte Cristian Fiel bei Sky, für den es nach zwei Remis der erste Sieg als Dynamo-Coach war. Die zuvor in sieben Spielen sieglosen Dresdner haben als Tabellen-14. nun neun Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Aue hat als 13. einen Zähler mehr auf dem Konto.

Auer Trainer Daniel Meyer war bedient. "Die erste Halbzeit war total ok, aber wir machen dann zu viele Fehler und waren zu hektisch", sagte der 39-Jährige. Er bemängelte neben der mangelnden taktischen Disziplin auch die fehlende Zielstrebigkeit und Kaltschnäuzigkeit: "Darüber müssen wir intensiver sprechen."

Während Fiel seine Aufstellung im Vergleich zum letzten Spiel gegen Magdeburg gleich auf sieben Positionen änderte, beließ es Meyer bei drei personellen Wechseln. Die Gastgeber starteten entschlossener und suchten sofort den Weg in den Dresdner Strafraum. Pascal Testroet sorgte nach 44 Sekunden für den ersten Abschluss, sein Fallrückzieher verfehlte das Ziel allerdings deutlich. Die Schwarz-Gelben, die im 3-5-2-System agierten, wagten sich nach einer Viertelstunde erstmals gefährlich vor das Auer Tor. Ein Schuss von Jannik Müller wurde abgefälscht (16.), nach der darauffolgenden Ecke kam Berko zum Kopfball, den Calogero Rizzuto beinahe in den eigenen Kasten gelenkt hätte (17.). Die Gäste blieben am Drücker und kamen durch Rico Benatelli zu ihrer nächsten Schusschance, die Torhüter Martin Männel allerdings zunichte machte (18.). Als sich das Geschehen etwas beruhigt hatte, sorgte Zulechner für die Auer Führung. Nach einer Flanke von Philipp Riese ließen Florian Ballas und Dario Dumic dem Österreicher im Strafraum zu viel Platz, den der Stürmer konsequent nutzte und überlegt zum 1:0 einköpfte. Nur drei Minuten später verpasste Jan Hochscheidt den zweiten Treffer. Der Auer Mittelfeld-Antreiber erkannte, dass Markus Schubert zu weit vor seinem Kasten postiert war und schoss einen Freistoß aus der eigenen Hälfte direkt auf das Tor. Der Dynamo-Schlussmann konnte den Ball im letzten Moment zum Eckball klären (30.). Auf der anderen Seite verhinderte Männel mit einer Parade nach einem Schuss von Baris Atik den Ausgleich (43.). Während FCE-Torschütze Zulechner zur Pause in der Kabine blieb und durch Emmanuel Iyoha ersetzt wurde, brachte Fiel für den zweiten Durchgang mit Haris Duljevic für Benatelli ebenfalls einen frischen Mann. Der Bosnier sorgte gleich für Gefahr, indem er Linus Wahlqvist mit einem Pass in die Schnittstelle bis zur Grundlinie schickte. Dessen Eingabe verwertete Röser aus Nahdistanz sehenswert mit der Hacke zum 1:1. Der Treffer gab den Dresdnern spürbar Auftrieb. Dynamo übernahm das Kommando und drängte gegen zunehmend beeindruckte und passive Auer auf die Führung. Röser (59., 69.) und Duljevic (60.) konnten ihre Möglichkeiten zunächst nicht nutzen. Der kurz zuvor eingewechselte Löwe machte es neun Minuten vor dem Ende besser und schoss Dynamo in Führung. In der Nachspielzeit machte Berko nach einem Konter alles klar.