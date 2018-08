Berichte: Dresdens Testroet wechselt zum Ligarivalen Aue

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa) - Der FC Erzgebirge Aue hat Medienberichten zufolge Stürmer Pascal Testroet vom sächsischen Fußball-Zweitligarivalen SG Dynamo Dresden verpflichtet. Der 27-Jährige wäre damit der Ersatz für Pascal Köpke, der zum Erstligisten Hertha BSC gewechselt war. Laut dem Internetportal Tag24.de soll Torjäger Testroet bei Aue einen Vertrag über eine Laufzeit von zwei Jahren, laut "Bild" von drei Jahren unterzeichnen.

"Es war eine geile Zeit bei Dynamo, die ich mein Leben nicht mehr vergessen werde. Die Fans waren und sind einmalig, haben mich immer zu hundert Prozent motiviert. Aber ich will Fußball spielen", sagte Testroet der "Bild". Er spielte seit 2015 für Dynamo und war einer der Helden des Aufstiegs in die zweite Liga. Beim 1:0 am Montagabend im DDV-Stadion gegen den MSV Duisburg zum Meisterschaftsauftakt gehörte Testroet aber nicht zum Dresdner Kader.