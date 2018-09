Aues Kapitän Männel fordert deutliche Steigerung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue will am Samstag (13.00 Uhr) beim SC Paderborn Wiedergutmachung betreiben. Nach der schwachen Vorstellung bei der 0:2-Niederlage am Mittwoch gegen den SV Sandhausen kündigte Kapitän Martin Männel ein anderes Auftreten des Teams an. "Auch im Namen der Mannschaft möchte ich mich für die erste Halbzeit, die wir gegen Sandhausen gezeigt haben, entschuldigen. Da war vieles sehr schlecht von uns", sagte Männel am Freitag.

Der Torhüter der "Veilchen" findet es gut, dass aufgrund des kurzen Abstandes zwischen beiden Spielen nicht viel Zeit zum Nachdenken bleibt. Er fordert in Paderborn eine entsprechende Reaktion. "Wir müssen uns zerreißen, das geht im Training los. Da muss jeder bei sich selbst anfangen und seine Qualität wieder in die Mannschaft einbringen", sagt Männel. Der 30-Jährige hofft zum Abschluss der Englischen Woche auf ein positives Ergebnis, um die Niederlage gegen Sandhausen schnell aus den Köpfen zu bekommen.

In Paderborn erwartet Männel allerdings eine schwere Aufgabe. Der Aufsteiger ist mit neun Punkten aus den ersten sieben Spielen gut in die Saison gestartet. Darüber hinaus verfügt der SCP mit 16 erzielten Toren über den zweitbesten Angriff der Liga. Auf der anderen Seite kassierten die Westfalen aber auch schon 14 Gegentreffer. "Die letzten Ergebnisse haben gezeigt, dass Paderborn in der Offensive viel Qualität besitzt. Aber sie haben defensiv auch viel zugelassen. Wir müssen alles daran setzen, diese Schwächen auszunutzen", sagte Männel.