Aue will Union Berlin erste Saisonniederlage zufügen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa) – Der FC Erzgebirge Aue will zum Rückrundenauftakt der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) dem 1. FC Union Berlin die erste Saisonniederlage beifügen. Obwohl sie gegen den noch ungeschlagenen Tabellendritten als Außenseiter in die Partie gehen, rechnen sich die Sachsen einiges aus. DIE AUSGANGSLAGE: Erzgebirge Aue steht mit 19 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz. "Wir dürfen trotz des kleinen Polsters auf die Abstiegsränge nicht die Augen verschließen. Wenn wir gegen Union nichts holen, könnte sich unsere Situation vor der Winterpause nochmal verschlechtern. Das wollen wir aber verhindern, indem wir punkten", sagte Aues Trainer Daniel Meyer. Die Berliner rangieren mit 31 Zählern auf dem dritten Platz. DIE STATISTIK: Aue und Union Berlin bestritten 17 Zweitliga-Duelle, von denen die "Veilchen" nur vier Partien gewinnen konnten. Der FC Erzgebirge verlor zudem seine drei letzten Heimspiele in der 2. Liga gegen die Köpenicker. Vier Heimniederlagen in Serie gegen denselben Gegner gab es noch nie in Aues Zweitliga-Historie. Union Berlin blieb als fünfte Mannschaft in der Geschichte der eingleisigen 2. Liga in den ersten 17 Saisonspielen ohne Niederlage. Das Hinspiel ging mit 1:0 knapp an die Berliner, die mit nur zwölf Gegentoren außerdem über die beste Abwehr der Liga verfügen. DAS WIEDERSEHEN: FCE-Mittelfeldakteur Jan Hochscheidt spielte zwischen 2000 und 2004 in der Jugend vom 1. FC Union, Linksverteidiger Robert Herrmann verbrachte sogar neun Jahre bei den Berlinern (2004 bs 2013). "Ich bin bei Union groß geworden, der Verein hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Aber am Sonntag wollen wir Berlin ärgern und die erste Saisonniederlage zufügen", sagte Herrmann, der sich Erstligist Fortuna Düsseldorf als Vorbild nimmt. "Fortuna hat in einer ähnlichen Ausgangslage am Dienstag Borussia Dortmund geschlagen. Wir wollen Union mit genauso viel Leidenschaft und Aggressivität begegnen. Wir brauchen uns nicht zu verstecken." DAS PERSONAL: Bei Aue fehlen die beiden Verteidiger Nicolai Rapp (Bänderverletzung) und Dennis Kempe (Gelb-Sperre). Union muss weiterhin auf Mittelfeldspieler Grischa Prömel (Beinverletzung) verzichten. Wieder zur Verfügung steht dagegen Florian Hübner. Der Innenverteidiger hat seine Gelb-Sperre abgesessen und dürfte Ersatzmann Michael Parensen verdrängen. TRAINERSTIMMEN: Daniel Meyer (Erzgebirge Aue): "Es kommt eine absolute Top-Mannschaft zu uns. Wir sind auf ein kompliziertes Duell eingestellt, da Union Berlin sehr pragmatisch Fußball spielt. Wir brauchen eine maximal gute Leistung, um zu punkten." Urs Fischer (Union Berlin): "Aue hat in den letzten beiden Spielen gezeigt, wozu sie fähig sind. Sie werden uns sicher noch mal alles abfordern. Es wird aus meiner Sicht eine ganz enge Partie, aber auch dieses Spiel gehen wir so an, wie die Spiele davor: Wir wollen drei Punkte mit zurück nach Berlin nehmen."