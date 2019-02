Aue will mit Sieg gegen Duisburg im Abstiegskampf punkten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa/sn) - Für den Fußball-Zweitligisten FC Erzgebirge Aue sind es richtungsweisende Tage im Kampf gegen den Abstieg. Eine Englische Woche steht an. Zum Auftakt kommt der Tabellenletzte MSV Duisburg. Und den will und muss die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) besiegen, will man den Vorsprung auf die Abstiegsplätze vergrößern.

MUTMACHER: Den 2:1-Erfolg beim FC St. Pauli hatte wohl nicht jeder erwartet. Doch der Auswärtserfolg gibt Auftrieb. "In Hamburg haben wir die Trendwende geschafft. Gegen Duisburg gilt es, die Leistung zu bestätigen und den nächsten Schritt zu machen", sagte Meyer.

BILANZ: Der Blick in die Statistiken spricht gegen Aue. Bisher gab es 15 Duelle gegen Duisburg, von denen die Sachsen nur drei gewinnen konnten. Neunmal hieß der Sieger MSV, dreimal gab es ein Remis. Doch das Hinspiel bei den "Zebras" entschieden die Erzgebirger mit 2:1 für sich. Aber von sieben Heimspielen konnte Aue auch nur zwei gewinnen.

PERSONAL: Bei Aue fehlen Abwehrchef Steve Breitkreuz, der gelb-gesperrte Malcolm Cacutalua und der am Knie verletzte Dennis Kempe. Die Gäste müssen auf Joe Baffoe, Basti Neumann, Christian Gartner, Boris Tashchy und Enis Hajri verzichten.

STIMMEN:

"Mir ist es relativ egal, ob wir gegen den Ersten oder gegen den Letzten spielen. Wir müssen nur auf uns schauen. Gegen Duisburg brauchen wir erneut eine maximal gute Leistung, um als Sieger vom Platz zu gehen."

(Aues Abwehrchef Dominik Wydra)

"Die Jungs haben mein vollstes Vertrauen. Ich will eine Mannschaft auf den Platz bringen, die gegen Aue besteht."

(Duisburgs Trainer Torsten Lieberknecht)