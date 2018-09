Aue mit Schwung nach Duisburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Duisburg (dpa) - Der FC Erzgebirge Aue will den noch sieglosen Tabellenletzten MSV Duisburg im Auswärtsspiel heute (13.30 Uhr/Sky) nicht unterschätzen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer hat sich aber einen Erfolg bei den Duisburgern zum Ziel gesetzt, um einen Mittelfeldplatz in der 2. Fußball-Bundesliga etwas zu festigen. Mut macht den Auern der erste Saisonsieg mit dem 3:1 zuletzt gegen den FC St. Pauli. "Wir wollen den Schwung mitnehmen und auch in Duisburg punkten", sagte Abwehrchef Steve Breitkreuz. Trainer Meyer erwartet allerdings ein "kompliziertes Auswärtsspiel und den MSV in einer richtig guten Verfassung". Ob Dimitrij Nazarov spielen kann, ist noch offen. Der Stürmer konnte aufgrund einer Zahn-Operation in den vergangenen Tagen nur eingeschränkt trainieren.