Aue hofft auf Überraschung gegen HSV

Aue (dpa) - Gelingt Aue die nächste Überraschung gegen ein Spitzenteam aus Hamburg? Nachdem am 5. Spieltag der aktuelle Tabellenzweite FC St. Pauli im Erzgebirgsstadion mit 3:1 bezwungen wurde, will die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer am Samstag (13.00 Uhr/Sky) auch Bundesliga-Absteiger HSV eine Niederlage zufügen. "Um die eine oder andere Schwäche der Hamburger aufzudecken, brauchen wir eine sehr gute Tagesform", sagte Meyer. "Wenn wir unser Optimum erreichen und ein bisschen Matchglück haben, sind wir auch in der Lage, gegen den HSV etwas zu holen."

BILANZ: Das einzige Pflichtspiel-Duell zwischen Aue und dem HSV fand vor 18 Jahren in der ersten Runde des DFB-Pokals statt. Der damals drittklassige FCE unterlag den Hamburgern am 27. August 2000 zu Hause klar mit 0:3.

STATISTIK: Die Auer sind in der 2. Liga das harmloseste Team nach Standards. Erst einen Treffer erzielten die "Veilchen" nach einem ruhenden Ball - ein verwandelter Elfmeter von Pascal Testroet am 6. Spieltag beim 2:1-Sieg in Duisburg. Der HSV blieb in seinen bisherigen fünf Auswärtsspielen ungeschlagen. Dabei kassierte der Spitzenreiter auf fremden Plätzen nur ein Gegentor. Zudem ist Hannes Wolf der erste HSV-Trainer, der mit drei Pflichtspielsiegen und ohne Gegentreffer in seine Amtszeit startet.

WIEDERSEHEN: FCE-Stürmer Sören Bertram trifft auf seinen Ex-Verein. "Ich war immerhin acht Jahre beim HSV, bin dort ab der C-Jugend groß geworden. Das Spiel ist etwas Besonderes für mich, ich freue mich riesig darauf", sagte Bertram, der die Hamburger Nachwuchsschule durchlief und für den HSV später zwei Bundesligaspiele absolvierte sowie einmal in der Europa League zum Einsatz kam. "Wenn wir genauso selbstbewusst wie bei den vergangenen Heimsiegen gegen Kiel und Bielefeld auftreten, ist auch gegen den HSV für uns etwas möglich. Wir dürfen bloß keine Ehrfurcht vor den Hamburgern haben", sagte Bertram.

PERSONAL: Vor allem der Ausfall von Martin Männel wiegt bei Aue schwer. Der Kapitän und Stammtorhüter fehlt wegen einer Knieverletzung. Für Männel wird Daniel Haas zwischen den Pfosten stehen. Außerdem muss Trainer Meyer auf Fabian Kalig (Gelb-Rot-Sperre), Christian Tiffert (Knie), Luke Hemmerich (Bänderriss) und John-Patrick Strauß (Länderspielreise mit der philippinischen Nationalmannschaft) verzichten. Die Hamburger müssen ohne Hee-Chan Hwang (muskuläre Probleme) auskommen. Auch Defensivakteur Vasilije Janjicic wird fehlen. Der Schweizer hat sich gerade erst von einem Infekt erholt.

TRAINERSTIMMEN Daniel Meyer (Erzgebirge Aue): "Der HSV ist aktuell die stärkste Mannschaft der Liga. Ich glaube nicht, dass sie uns unterschätzen werden. Die Vorfreude auf das Spiel in unserem Umfeld ist sehr groß. Das Stadion ist seit mehreren Tagen ausverkauft. An Motivation wird es uns nicht mangeln." Hannes Wolf (Hamburger SV): "Aue macht das Spiel extrem groß. Wir müssen voll dagegen halten. Es wird sehr eng und intensiv. Es fühlt sich wie eine große Chance an, noch einmal zu gewinnen und mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause zu gehen."