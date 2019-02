Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aue (dpa/sn) – Der FC Erzgebirge Aue empfängt heute in einem Nachholspiel des 20. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga den Aufstiegskandidaten 1. FC Köln. Die Gäste vom Rhein würden mit einem Sieg erstmals seit Ende Oktober die Tabellenführung wieder erobern. Die Kölner liegen zwei Punkte hinter dem ebenfalls aus der ersten Liga abgestiegenen Hamburger SV. Aue gehe "voller Euphorie" in die Partie, sagte Mittelfeldspieler Philipp Riese. Mit einem Sieg würden die Sachsen bis auf den zehnten Tabellenplatz vorrücken, derzeit belegen sie Rang zwölf. Das Spiel war am 3. Februar wegen heftigen Schneefalls ausgefallen.