Aspach (dpa/lsw) - Die SG Sonnenhof Großaspach muss mindestens für die Hinrunde auf Mittelfeldspieler Marco Hingerl verzichten. Der 22-Jährige erlitt am Sonntag beim Spiel gegen den TSV 1860 München einen Abriss des Oberschenkelmuskels, wie der Drittligist am Mittwoch mitteilte. Der Fußballprofi soll in den kommenden Tagen operiert werden und mindestens drei Monate ausfallen.