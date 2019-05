Van der Vaart über Son: "Klingt dumm, aber hat mir gefallen"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Amsterdam (dpa) - Der ehemalige HSV-Kapitän Rafael van der Vaart hat vor dem Duell seiner beiden Ex-Vereine Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur im Halbfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League eine kuriose Aussage getätigt. "Es klingt dumm, aber es hat mir gefallen", sagte der Niederländer zur Roten Karte für seinen früheren HSV-Mitspieler Heung-Min Son im "Standard": "Es war nicht intelligent, aber es zeigt, dass er es hasst zu verlieren." Van der Vaarts Begründung: "Ich bin kein Spieler mehr, ich bin ein Fan. Und ich möchte jemanden sehen, der gewinnen und kämpfen will." Son musste am Sonntag in Bournemouth nach einer Tätlichkeit den Platz verlassen.

Der Südkoreaner war bei der 0:1-Niederlage im Hinspiel der Champions League gesperrt, wird am Mittwoch in Amsterdam (21.00 Uhr/Sky und DAZN) aber wieder dabei sein. "Sein Fehlen im Hinspiel hat man gemerkt", sagte van der Vaart, der ein offenes Spiel erwartet: "Es liegt Ajax nicht im Blut, abzuwarten und darauf zu hoffen, dass die Spurs nicht treffen. Sie werden Tore schießen und ihre Fans begeistern wollen. Aber Tottenham wird gleich richtig loslegen. Ajax muss die Anfangsphase überstehen."

Der heute 36 Jahre alte van der Vaart spielte von 1993 bis 2005 für Ajax und von 2010 bis 2012 für Tottenham. Beim Hamburger SV war er zweimal: von 2005 bis 2008 und von 2012 bis 2015.