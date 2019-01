Fürth feiert Testspielerfolg gegen Aalen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Belek (dpa/lsw) - Die SpVgg Greuther Fürth hat ein Testspiel im Trainingslager in der Türkei gegen den Drittligisten VfR Aalen mit 3:0 (2:0) gewonnen. Der zweimal erfolgreiche Offensivakteur Julian Green (17./58. Minute) und Mittelfeldspieler Patrick Sontheimer (43.) erzielten am Montag in Belek die Tore für den Zweitligisten. Die Franken hatten die Partie gegen Aalen kurzfristig als Ersatz für den am Wochenende ausgefallenen Härtetest gegen den türkischen Spitzenclub Besiktas Istanbul angesetzt. Nach starken Regenfällen war der Platz in Belek am Samstag unbespielbar gewesen.