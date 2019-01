Drittliga-Spiel in Aalen wegen Schneefalls abgesagt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aalen (dpa) - Wegen starker Schneefälle ist die für Montagabend angesetzte Drittliga-Partie zwischen dem VfR Aalen und der SpVgg Unterhaching abgesagt worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund auf seiner Homepage mitteilte, habe das Wetter das Spielen auf dem Platz in Aalen unmöglich gemacht. "Zu dieser Entscheidung kam der Schiedsrichter bei Begehung des Platzes", hieß es in der Mitteilung. Wann die Partie nachgeholt werden soll, war zunächst nicht bekannt. Bereits am Sonntag war das Spiel FSV Zwickau gegen Karlsruher SC wegen Schneefalls ausgefallen.