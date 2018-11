Eintracht will Weiterkommen in Europa League perfekt machen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nikosia (dpa/lhe) - Mit einem Sieg bei Apollon Limassol will Eintracht Frankfurt heute (18.55 Uhr/DAZN) den Einzug in die K.o.-Phase der Europa League vorzeitig perfekt machen. Die Hessen führen die Gruppe H mit neun Punkten vor Lazio Rom (6) sowie Olympique Marseille und Limassol (je 1) an. Sollte der Vorjahresfinalist aus Südfrankreich sein Gastspiel in Rom nicht gewinnen, reicht den Frankfurtern sogar ein Unentschieden zum Weiterkommen. Trainer Adi Hütter kündigte eine offensive Ausrichtung seiner Mannschaft an, um das Sechzehntelfinale schon zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase zu erreichen.